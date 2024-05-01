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長天期債型 吸金焦點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

ETF投資熱度延續，截至4月底，250檔ETF總規模來到4.79兆元，續改寫新高，其中，復華台灣科技優息（00929）、群益ESG投等債20+、元大台灣價值高息以及國泰20年美債共四檔ETF在4月規模增愈百億元，顯示高股息、長天期債ETF仍為吸金焦點。

4月全球股債市呈現震盪整理格局，根據CMoney統計，整體ETF在4月規模增加329.76億元，以個別ETF觀察，規模增加前十大都在31.5億元之上，其中，首檔台股月月配復華台灣科技優息4月重啟資金動能，單月大增272.26億元，主因在於調高配息金額至0.2元，總規模來到1846.88億元，排名第七大，企圖挑戰第六大的元大台灣價值高息1851.21億元。

4月規模增加第二多的是群益ESG投等債20+的170.52億元，推升其規模突破1200億元，達1207.81億元。

4月甫掛牌的元大台灣價值高息目前價格不僅低於申購價，且也較接續募集的高股息ETF募集價格還低，因而持續吸引資金進入，規模持續增加113.52億元。

國泰20年美債4月規模增加109.72億元，總規模跨過1,500億元，達1502.17億元。規模4月增加前十大還有元大美債20年、群益台灣精選高息、中信上游半導體、元大投資級公司債、富邦臺灣中小、元大台灣高息低波。

值得一提的是，在規模增加前十大標的中，元大台灣高息低波是唯一4月報酬為正的ETF，上漲3.02%，30日收上56.2元，領先大盤走出震盪格局，再度改寫掛牌以來新高。

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