半導體有戲 定期定額買

半導體產業長期趨勢維持正向，法人建議投資人可透過定期定額的方式，布局具完整半導體供應鏈的半導體基金或ETF，不僅能瞄準創新科技商機的產業，同時也有機會共享半導體企業的營運成果。

法人指出，高效能運算（HPC）、AI應用的起飛，5G手機滲透率提升，消費性電子和汽車的矽含量不斷增加，電子品牌和系統整合商進行內部晶片研發，IDM繼續外包晶片生產，2024年全球晶圓代工收入預計達到1,443億美元，產業年成長率16.0%，預估全球晶圓代工營收恢復成長。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，隨AI新興科技商機強勁，國發會公布4月景氣燈號，續呈代表「穩定」的綠燈，已連續三個月亮出綠燈，達30分，為2022年4月以來新高，訂單與就業市場表現樂觀，顯示國內景氣回溫，半導體產業在終端需求增溫下，呈現復甦態勢。

群益半導體收益ETF經理人謝明志則認為，除了迎來產業周期性復甦，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，有助支撐股價續揚力道。展望後市，張圭慧認為，近期全球重量級AI及半導體大廠陸續公布財報，牽動台股半導體類股走勢，連帶影響半導體相關ETF，預期在新科技應用突飛猛進下，半導體產業長線趨勢展望仍佳。