4月多空消息交雜市場震盪，幸而最後科技巨擘財報加持，股債小幅收漲。總計4月以來971檔境外基金績效平均上漲0.15%，股債同漲，且債優於股，其中，股票型基金平均上漲0.08%，債券型基金平均上漲0.22%。

進一步看主要基金類別，統計至4月29日，美股和美國中小型股基金分別下跌1.53%和3.08%，而利率敏感的科技、全球不動產等產業型基金跌幅分別為1.92%、3.48%，但先前較為低迷的大中華基金異軍突起，近月上漲6.31%，黃金基金近月更大漲11.39%，受惠中東地緣政治緊張加劇、全球央行儲備買盤強勁。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟數據顯示通膨仍頑強，預期聯準會政策立場可能轉為鷹派，美債殖利率醞釀利空出盡的觸頂走勢，空手者可留意美國平衡型及複合債券型基金加碼機會，另一方面，美股主要指數能否站穩上方均線反壓，可做為股市技術面轉強的觀察點，看好科技、生技創新、日本、印度、氣候變遷、基礎建設產業等投資題材。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度總理大選結果將於6月初出爐，執政黨莫迪政府連任機會相對高，然而市場相信不論哪個執政黨或政府上任，經濟發展勢必仍會持續下去，且內需動能才是印度經濟成長的最大力量。整體而言，建議投資人可定期定額布局印度股票基金，掌握當地成長商機。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，儘管市場近期對美國降息時間點預期不斷延後，但美國利率已見頂，建議投資人應把握市場波動擇機進場，債券方面以中短期高品質債券基金做為核心資產，搭配中長期高品質債的基金，除高息收外，也可爭取降息後的資本利得。