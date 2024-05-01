00757＋高息主動式基金 定期定額掌握台美雙脈動

投資ETF幾乎成為全民運動，想搭上美股科技巨頭勢頭猛烈的反攻，透過跨國投資股票型ETF介入是最簡單聰明的投資術！統一FANG+ETF（00757）為美股成長型ETF，最大的特色是讓你用新台幣，就能一次買進美國10大創新AI科技巨頭。若想擁抱息收，投資人還可靈活納入台股高息主動式基金，補足現金流的收入，同為統一投信旗下的統一台灣高息優選基金，僅成立半年多，各期間累積報酬率排名皆為前1/3強，並已在日前進行首次配息。

據晨星統計，00757定期定額一年報酬率超過三成，兩年、三年的成績更制霸同類型基金，成立五年多以來，定期定額已創造130.7%佳績。而統一台灣高息優選基金，去年9月以新兵之姿逐鹿台股基金戰場，三個月、六個月的累積報酬率達14.75~27.14%不等，皆戰勝臺灣高股息指數與國內一般股票型基金平均，並擊敗許多成立多年的老大哥。

統一投信表示，存股族要選擇績優之標的並且長期持有，才能讓雪球越滾越大。AI相關應用正陸續推出，長線需求趨勢強勁，為台美股市未來成長的主要動能，後市仍持續看好。透過自組00757＋台股高息主動式基金的資產配置，定期定額扣款投資，不但可掌握台美雙脈動，還有望享息利雙收。