新興亞股 進場時點到

新興亞股前景佳，法人指出，印度及印尼今年經濟成長率預估都可超越中國大陸，台股則受惠於人工智慧（AI）趨勢，亞股整體則可受惠於降息周期，建議投資人透過亞股基金參與行情。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，全球主要央行準備今年開始降息，但降息時間表仍依賴數據評估。在亞洲，中國長期結構轉型前景和周期性復甦潛力仍不明朗，但政策持續支持，有助市場邁向可控的穩定，進而加速轉型。

富達國際預估，在樂觀情境下，今年中國大陸的國內生產毛額（GDP）成長率可達5%，略低於新興市場平均的5.1%。在主要新興市場中，以印度7%的預估成長率最高，其次是印尼的5.2%。

先機亞太股票入息基金則完全沒有投資陸股，主要是著眼於其他市場的投資機會更多。基金的前三大持股都是台灣公司，分別是鴻海、台積電及聯發科，比重都超過7%，看好這三檔台股都能受惠於AI長線趨勢。

雖然最近以AI為主的科技股高檔震盪，但路博邁投信台灣研究團隊主管侯明孝指出，目前大部分的科技次產業不是接近谷底，就是剛從底部回升的初升段，還沒有到科技循環周期的高峰，甚至還不到中間高度，仍有很大的成長空間。台股科技股各個次產業今、明年營收成長率預期大致會在15~25%，高於傳統的電信、運輸或消費產業。

另外，先機亞太股票入息基金投資團隊表示，印度和印尼分別是亞太地區第二、第三大新興市場，兩國都有強勁的成長前景，而且地緣政治風險都低於中國。基金經理人康拉德（Sam Konrad）尤其看好印度。