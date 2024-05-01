股市展望 印度最亮眼

統計近十年5月至年底，全球主要股市漲多跌少，前十名股市的第一名為印度，平均漲幅13.1%，其次是日本9.7%、巴西9.0%、美國S&P500上漲8.2%、深圳綜合5.7%、印尼5.6%、台灣4.7%、上海綜合4.7%、德國4.0%、菲律賓3.0%，亞股在前十強中占據七席。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣擴張態勢不變，製造業與服務業PMI處在擴張水準之上，更雙雙寫下擴張的歷史最長紀錄，預估今、明年的GDP成長率也在全球主要經濟體中保持冠軍，基本面表現紮實，再者，政策加持也是帶動印度經濟快速發展的關鍵之一。

5月到年底全球股市表現前十名

自印度總理莫迪2014年上任以來，推出一系列改革政策，包括推動印度製造、廢鈔、降低企業稅、祭出生產激勵計畫等，也將陸續迎來政策收成期，而即將登場的印度大選民調顯示，莫迪所屬的NDA聯盟預期將獲勝，政策延續性高，對股市也是利多。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，觀察聯準會（Fed）近期態度，預期不會造成股市大幅下跌，因為Fed仍然有意進行預防性降息。儘管近期美股受到降息預期調整與國際地緣政治干擾而回檔，不過根據歷史數據，當S&P 500回檔5~8%被市場視為正常水準。產業方面，可留意科技、通訊服務、非核心消費、公共事業等。

台新臺灣IC設計動能ETF（00947）經理人黃鈺民分析，就基本面來看，AI族群仍最具題材性且有實質強勁訂單需求，此外，台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預期2024年GDP達3%以上，企業獲利年增率重返成長，支持台股走勢。