美非投等債殖利率攀高

根據EPFR最新統計至本月24日，過去一周包括投資級債與新興市場債券基金皆為資金淨流出，非投資級債券基金有5億美元資金淨流入，為主要債券基金市場中動能強者，加上企業基本面動能持續轉強，法人建議可留意非投資級債基金的進場機會。

聯準會(Fed)年初降息預期高達160基本點，但目前預期僅剩45基本點，英國及歐洲央行亦有類似情況。由於美國金融條件寬鬆程度相當於Fed升息前水準，顯示即使尚未降息，金融市場早呈寬鬆狀態，流動性充裕。

PGIM保德信美元非投等債基金經理人張世民指出，年初至今美債利率逐步走揚，反映美國經濟強韌及通膨放緩速度不如預期，然只要通膨能維持穩定，中短端美債利率有再大幅向上空間有限，此時反而替非投等債創造良好的殖利率優勢。

張世民表示，據統計，過去十年各類型非投等債年化報酬率，以美投等債4.4%最高，全球非投等債3.5%名列第三，目前美非等債殖利率隨近期美債利率彈升，再度超過8%，高於2010年以來平均6.69%，看好美非投等債高殖利率水準，能提供穩定收入，創造投資優勢。

日盛全球創新科技非投等債基金研究團隊分析，貨幣政策目前控制得宜，後續央行也將依數據動態調整，目前總經及政策仍對債市具一定支撐。債市殖利率仍高，技術面顯示各年期債券處於超賣，在違約率維持在低於長期平均的水位之下，評價面仍具相當吸引力。