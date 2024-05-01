投等債抗震 法人喊加碼

根據歷史經驗，當市場遭遇逆風時，投資等級債都會逆勢上漲。法人表示，美國經濟依舊穩健，但美國中小企業營運備受挑戰，而投資等級債的企業以大型企業為主，防禦能力較佳，一旦市場出現負面消息時，投資等級債較能吸引資金流入，逆勢上漲，加上聯準會利率政策轉向，債市行情值得期待，建議投資人可加碼布局。

根據理柏統計，美國投資等級債的波動度遠低於美股、美國非投資等級債以及長天期投資等級債；除此，十年以上的投資等級債的年化標準差更高於非投資等級債，屬波動較大的資產，因此建議投資人應布局平均存續期間在6-8年之間的投資等級債基金。

歷史經驗顯示，美國股票最大季跌幅高達21.9%，顯著高於美國投資等級債的跌幅7.4%。瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，由於股市波動度較高，通常會為本金帶來較大的風險，而投資等級債的波動度較低，有助於提供較多的保護。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊指出，由於市場預期貨幣政策轉向，投資等級債連續五個月吸引資金淨流入，且淨流入金額呈現顯著成長趨勢；此外，信用評等較高的投資等級債違約率相對低，1998年來平均違約率僅0.09%，最高不超過0.4%，故只要有折價買進機會，獲利都值得期待。

野村投信表示，2024年至今因為聯準會降息時程預期延後，美國公債殖利率持續反彈走高，短期殖利率反彈對存續期間較長債種帶來壓力，但高殖利率反而創造更佳買點，從去年美國十年期公債殖利率高點起算，主要債種仍均有不錯表現，美國投資級公司債自2023年10月19日至4月中旬已上漲7.6%，顯示殖利率走高時反而是布局時機。

即便啟動降息的時間延後，對投資等級債仍是正向，投資等級債的持有者反而可享受更久的高殖利率優勢。野村投信建議投資人應趁美債殖利率仍在高檔時持續加碼，短期擁有高殖利率收益，中長期更有機會參與降息後帶來債券價格上漲的資本利得機會。