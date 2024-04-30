全球科技股 長線有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
全球科技股基金績效前十強 圖／經濟日報提供
全球科技股基金績效前十強 圖／經濟日報提供

4月美股創新高後回吐部分漲幅，今年表現強勢的科技股跌幅最重，但股市降溫也讓科技股評價回落至合理區間，提供投資人加碼布局機會。投信表示，美國經濟成長穩健、半導體產業復甦趨勢確立，加上AI應用發展至新階段，全球科技基金可定期定期布局。

據統計，43檔境內外全球科技股基金的報酬率平均值，近半年及一年分別為24.1%及35.89%；績效前十強基金近半年及一年報酬率都在30%及40%以上，皆優於同類基金報酬率平均。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，雖然半導體產業今年產值遭下修，但龍頭企業營運動能仍逐季成長，整體產業復甦趨勢不變；資金面則有聯準會貨幣政策走向寬鬆的利多，加上機構法人進場。據統計，華爾街長期資金從去（2023）年第4季才開始逐步增持股票，目前持股水位約40%，距離前次高點90%仍有一段距離。

郭智偉表示，今年股市主軸仍是AI，看好AI相關包括ASIC晶片、ODM及散熱等。半導體龍頭擴廠及企業加大對AI的投資，也讓半導體設備及材料類股的投資潛力上升。根據OpenAI數據，標普500指數成分股已有超過九成使用AI產品，並逐步深化AI在企業營運中的應用。AI應用進一步擴大，使AI伺服器需求上升，供應鏈企業獲利有望保持高成長，帶動股價表現。

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