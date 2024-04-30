貨幣型基金穩健 可納入配置

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
貨幣市場型基金近三月前十強 圖／經濟日報提供
貨幣市場型基金近三月前十強 圖／經濟日報提供

2024年以來包括台灣升息、美元走弱、市場波動大增等各項變動因子浮現，貨幣市場基金具備較低波動度的產品特性，法人建議可考量納入資產配置。

觀察國內外貨幣市場型基金近三個月績效表現，其中以美元貨幣市場（新台幣）的績效表現最佳。法人指出，美國通膨數據沾黏，經濟數據持續強勁，聯準會官員談話再度偏向鷹派，市場對於降息預期降時間延後，進而激勵美元指數走升，再加上美元兌新台幣的匯兌收益，使今年以來新台幣級別的美元貨幣基金績效亮眼。

展望未來，目前美國就業強韌且經濟持穩，美元利率有機會維持於高檔，投資人可適時透過基金布局，惟新台幣級別仍須考量美元兌新台幣間的匯兌走勢。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖分析，受惠AI相關產品發展與需求，央行等主要機構陸續上修今年出口與經濟展望，對2024年經濟成長率預估可由2023年的1.31%上升至3.2%以上。

唯受地緣政治風險等因素影響，國際原物料價格走揚，不利國內通膨回降，市場預估聯準會可能延後降息，市場加深台灣央行第2季理監事會再度升息的預期。

楊麗靖指出，近期國內長短期利率持續走升，5至6月亦適逢繳稅、半年度作帳及上市櫃現金股利發放緊縮因素；預估短率有上揚空間，有利基金資產再投資。

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