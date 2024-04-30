越股有題材 定期定額買

胡志明指數受國際股市的正面情緒帶動，近一周反彈3%，並持續守穩1,200點大關。目前第1季財報持續公布中，表現優於預期個股持續引領市場。法人建議，投資人可伺機布局越南相關基金或ETF，定期定額掌握長線契機。

根據越南統計總局公布今年4月工業生產指數年增6.3%，復甦態勢延續。越南計畫投資部資料也顯示今年前四個月，越南註冊的FDI資本達62.8億美元，比去年同期成長7.4%，是過去五年同期的FDI資本最高值，為經濟動能添柴火。

日盛投信海外投資研究團隊指出，根據世界銀行最新報告，年初越南經濟已見到復甦跡象。出口正在復甦，國內消費和私人投資也出現增長趨勢，預計全年出口將增長3.5%，反映出全球需求逐步改善。

根據美國、歐洲和中國等主要交易夥伴國的溫和增長和進口需求預測，加工製造業產品的出口預計將在未來兩年繼續復甦。預計到今年底和2025年初，房地產市場將呈上升趨勢。而隨著出口和房地產市場逐步復甦，投資者和消費者恢復信心，越南國內需求預計從今年下半年開始改善，預估企業總投資和消費總額分別將增長5.5%和5%。根據越南計畫投資部資料，今年3月中，約50家美國企業組成的商務代表團，出訪越南尋求合作機會。其中輝達（NVIDIA）也正式進入越南市場，攜手越南科技龍頭FPT將建立人工智慧工廠。

展望後市，富邦越南ETF經理人陳仲愷表示，KRX系統上線及「資金提前到位」放寬的利多期待，越南股市仍長期看多。