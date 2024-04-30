組合基金股債混搭 穩穩賺

地緣政治風險升溫，加上美國通膨數據頑固，市場情緒左右股債表現。法人表示，美股企業財報預計能為股市帶來利多；債券方面，儘管聯準會官員談話偏鷹派，使美債殖利率攀升，但聯準會今年啟動降息機會高，依舊看好債市表現。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，美股財報周展開，觀察前四個季度財報表現，每季實際平均成長率都比預期高出4個百分點；有鑑於第1季經濟仍較預期強勁，預估財報應能延續過去幾個季度的優異表現；惟企業對獲利前景仍持謹慎態度，預估公用事業、科技及通訊服務類股的獲利成長動能最佳。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳指出，長線來看經濟基本面成長無虞，美國製造業PMI近期重回榮枯線之上的健康水位，3月失業率3.8%也顯示沒有大規模失業壓力；只是短線股市面臨財報出爐考驗，個股表現恐差異擴大，加上通膨陰霾未除、美國聯準會降息腳步難料。

至於在債市部分，鄭夙希認為，受到聯準會降息預期遞延，導致10年期公債標售不理想，推升殖利率走高，有機會吸引中長線買盤，預估上行風險不大，惟缺乏利多催化劑，美債殖利率短線應在高檔震盪。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，債市有機會受惠於利率風險降低，進而重拾固定收益避險性質，至4月25日彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數殖利率達5.7%、同屬投資等級的彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數更達6.2%，顯示投資等級債具備配置價值。面對股市創高後震盪、債市處相對低檔等待向上轉折，凸顯現階段股債平衡配置的重要性。

李怡勳指出，想降低資產曝險但不想錯過企業獲利成長契機，可趁市場波動伺機布局，不僅降低風險還能提高投資效率，作為美國聯準會實現降息之前，因應多變的核心標配。