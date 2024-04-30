外資愛台股 大手筆加碼

美股超級財報周各龍頭大廠成績單幾家歡樂幾家愁，上周國際資金在亞股的動作降溫，以買超台股4.5億美元最高，中止連續四周賣超窘境，另外如東協的泰國、馬來西亞、越南等也小幅獲得買盤流入。

不過，今年最獲外資青睞的南韓股市連續第二周遭外資提款，失血2.6億美元，外資對東協與南亞的印尼、印度、菲律賓股市也站在賣方，雙印雙雙遭賣超逾2億美元。

亞洲主要股市外資買賣超概況 圖／經濟日報提供

保德信分析，即使國際資金動向保守，亞股內資仍顯樂觀，上周亞股僅印尼下跌，其他市場全數收紅，其中以台股單周漲幅3.0%最為亮眼，已從之前的大跌中快速止穩，其他如越南、菲律賓、南韓、泰國單周漲幅也超過2%之多。

北向資金流入與就業數據出現改善，陸股持續反彈，PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出，陸股這波彈升帶動季線出現上彎，也讓指數於季線和年線間整理，部分外資券商將中國和香港股市的評級調升至「加碼」，理由是儘管房地產市場和總體經濟令人擔憂，但企業獲利仍舊強勁，且今年來中國股市的表現超出市場預期；此外，今年3月中國股債市首次同時獲得外國資金淨流入，是去年6月以來首見。

陳舜津表示，中國第1季GDP年增幅達5.3%，高於預期值4.9%，然目前中國國內經濟仍為弱復甦，像是3月出口呈現波動、消費弱復甦、地產投資繼續調整、物價低位運行等，建議宜觀察陸股是否能正式站上年線，才能更有力度扭轉這波長線以來的弱勢空頭。

群益葛萊美基金經理人李蕙君分析，台股目前受到市場情緒不確定性影響，地緣政治風險目前觀察可控，降息時程僅為遞延，台股近期主要驅動力為半導體及AI，長線基本面無虞。市場主要為過熱／評價過高的修正，拉回整理後可分批逢低加碼。

產業方面，預期AI布建從雲端到終端將帶動換機潮，典範轉移至大數據趨勢，有利記憶體、算力、聯網升級的需求，相關類股表現可持續關注。