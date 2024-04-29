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1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

全球市場觀測站／非投等債 加碼買進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球市場受到消息面影響，持續震盪整理走勢，除經濟數據表現外，企業財報季也影響股市波動。在主要股市中，香港股市表現突出，美股則是費半指數領先；債市方面，由於美國PCE數據顯示通膨的黏著度更高，降息時程恐將往後延，美債殖利率走高，非投資級債券表現較佳。

上周股市震盪劇烈，野村投信表示，主要受到企業下調未來展望以及經濟數據影響，較先公布財報的Meta第1季每股獲利（EPS）優於預期，營收年增27%，是2021年以來最大增幅，但對第2季財測預估低於市場預期且表示人工智慧（AI）的投資無法立即獲利，股價下挫一度拖累股市；不過，Google母公司Alphabet與微軟的營收與獲利均優於預期，帶動股價上漲也提振投資信心。

債市方面則受到美國經濟數據牽動，美國第1季GDP年增1.6%，低於市場預期，但第1季核心PCE指數卻年增3.7%，高於預估的3.4%及去年第4季的2%。美國3月核心PCE則年增2.8%；美國經濟似有放緩跡象，但通膨卻呈現膠著。隨著降息預期一再往後延，美國10年期公債殖利率攀升至4.7%，債市普遍走低。

野村投信指出，雖然美債殖利率走高，但非投資級債券受到影響有限，表現突出，在2023年，美國非投資級債上漲13.4%，漲幅領先，今年來即使公債殖利率反彈，美國非投資級債券展現抗跌能力，保持在平盤附近。

殖利率 美國經濟

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