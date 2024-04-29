近期國際金融市場波動頻頻，令股市回檔整理，但統計今年來投信發行生技醫療股票基金表現，前十強累積漲幅都超過5%。投信法人表示，生技醫療產業基於新療法與新藥物持續推陳出新，以及藥價上漲趨勢不變與人口老化趨勢帶動醫療需求看增等條件支持下，表現仍值得留意。

雖然近期金融市場受到通膨數據不若預期，令聯準會降息時間點向後遞延，不過，投信法人普遍認為，景氣仍有所支撐，後續操作可回歸基本面。

投信發行生技醫療基金表現 圖／經濟日報提供

在生技醫療產業方面，群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，今年來看，減肥藥、醫院、醫材等為強勢族群，操作時選股尤為重要。其中，在減肥藥方面，鑑於生活習性改變、健康意識抬頭下，現代人對於健康與體態漸趨重視，減肥藥物也將成為必須新消費，市場估計，全球光是減肥藥市場到2030年將成長超過16倍，達1,000億美元，商機潛力龐大，加上由國際大藥廠所研發之減肥新藥，不僅有助減重，也能降低心臟疾病，長期需求趨勢看好，投資前景值得期待。

蔡詠裕指出，觀察美國食品藥物管理局（FDA）新藥核准狀況，2023年累積核准55項新藥，為近五年來最高，今年來截至4月22日，也有13項新藥已獲核准，類型涵蓋癌症、罕見疾病等藥物，產業研發動能持續，且接下來也有數場醫學年會陸續登場，屆時若有相關研發成果或商機題材釋出，也有助為類股表現增添動能。整體來看，在需求面穩健、產業創新題材不絕下，生技醫療類股投資前景仍可留意。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，新藥研發成為驅動醫療產業創新與成長的重大推升力，包括糖尿病、減重、癌症、阿茲海默症等，近期皆成為市場關注焦點。由於肥胖症可能導致上百種併發症，如糖尿病、心臟病、高血壓、中風、骨關節炎等，且平均占每個國家醫療預算8%，讓減重成為迫切需由，帶動諾和諾德與禮來的減重藥物熱銷，推升相關股價大幅走升。