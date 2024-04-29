受諸多利空因素影響，美股在科技股領跌下，走勢呈現震盪。法人表示，降息期望減弱，加劇先前漲多的美國大型科技股拋售，並進入高檔震盪格局，惟美股進入超級財報周，有望催化美股漲勢，而逢拉回正是投資人布局好時機，建議可定期定額或逢低加碼布局美國科技基金。

根據理柏統計，今年來境內外美國股票基金績效表現，瀚亞美國高科技以22.2%居第一位，群益美國新創亮點、國泰美國ESG基金、聯博美國成長入息以及復華美國新星基金分居二至五名。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，先前中東戰事消息，導致美股重挫，但目前預期地緣政治風險應不致進一步擴大，短期擴大衝突的可能性不高，其所引發的避險情緒可望暫時緩解。

林元平說，科技股方面，由於台積電近期法說會確認AI晶片的強勁需求，但下修整體半導體產業年增率至10%，並下修晶圓代工產業年增率至14%～19%，對科技股投資人造成部分信心動搖；所幸AI帶來的結構性創新與應用商機仍是一大利多，持續看好全球與美國科技股票表現，而近期的市場修正，提供投資人進場好時機。

林元平表示，美股進入超級財報周，有鑑於全球晶圓代工龍頭台積電重申AI晶片今年的強勁需求，以及未來五年的年均增長率可達50%以上，預期AI相關業者今年第1季財報與展望仍值得期待。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，因美國聯準會降息時程可能推遲、中東地緣衝突及非AI科技業展望下修，使美股及科技股4月進入震盪整理期，不過，著眼景氣復甦帶動企業獲利上修，加上目前評價合理未偏高，近期行情修正提供進場布局時機，建議以成長性較佳的趨勢科技題材為主，若擔心市場震盪，可採分批或定時定額方式布局。