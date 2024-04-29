台股基金 AI挑大梁

台股近期受地緣政治風險、聯準會降息時程未定等多重因素影響，呈現高檔震盪。復華、野村、日盛等投信表示，儘管聯準會降息延後疑慮持續、台美兩地進入超級財報周，人工智慧（AI）概念股仍長線看多，投資人可透過定期定額分批布局台股基金策略參與台股漲升契機。

中東地緣政治緊張情勢上周終於降溫，美國微軟、Alphabet等科技大廠財報亮眼舒緩科技股漲勢過甚擔憂，推動新興股市歷經先前一周大跌走勢後，上周反彈回升。總計過去一周摩根士丹利新興市場指數上漲2.46%，亞洲不含日本指數漲幅更達3.4%，台股上周指數上漲593點，重新站上2萬點大關，收在20,120點。

台股基金績效表現 圖／經濟日報提供

日盛投信台股投資研究團隊表示，從台灣基本面角度來看，通膨數據未有疑慮，3月外銷訂單金額471.6億美元，台灣經濟上半年強勁，高效能運算、AI及雲端產業等需求持續擴增，趨勢明確；此外，3月證券劃撥餘額創高，展現資金動能強勁；根據金管會資料，台股上市櫃公司首季合計營收約9.53兆元、年增5.4%，改寫同期次高。今年企業獲利可望挑戰雙位數成長，公司基本面尚稱穩健。

日盛投信台股投資研究團隊指出，從景氣燈號來看，已連兩個月回歸綠燈，顯示台灣景氣復甦好轉趨勢並未改變，上半年經濟表現漸趨堅實、提供股市支撐條件。進一步來看，在台積電法說結束後，市場焦點將轉向美股財報周、台股季報，美台重要公司的財報及法說勢必成為市場焦點，並牽動相關個股表現，另外FOMC也將於台灣時間5月1日至2日召開，將發布相關利率政策態度，由於訊息面較多下，盤勢仍偏震盪，建議投資人把握市場波動中機會布局台股基金。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股創新高後拉回整理，整體盤面聚焦AI新品架構，但短期內由於零組件面臨新舊產品交替，加以盤面資金類股輪動，可適時配置傳產及金融具有高股息題材或低基期個股作為防禦部位，並持續看好能源轉型電力系統更新帶來的政策利多。

至於熱門的AI應用題材，可留意先進封裝及高頻寬記憶體相關商機。

野村高科技基金經理人謝文雄認為，AI長線看好不變，長線主要投資標的仍以長期趨勢向上產業為主，在科技股方面，AI伺服器、半導體先進製程與封裝受惠、IP相關，以及次產業的散熱、折疊手機成長性高，傳產方面，看好電力、節能、綠能相關類股。

謝文雄表示，目前台股本益比約18倍，主要受AI相關的科技股推升本益比至五年平均之上，考量2024年企業獲利成長接近三成，PEG超過1.3倍水準，評價面仍相當具有投資價值。