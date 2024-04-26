基金特蒐／聯邦優勢策略全球債 靚

美國聯準會降息一延再延，聯邦優勢策略全球債券組合基金經理人余政民推測，今年降息時程可能延後，建議投資人重視「股債配置」問題，或趁降息前，伺機布局聯邦優勢策略全球債券組合基金。

在聯準會的政策調整與經濟指標方面，余政民分析，聯準會降息時點可能在今年第4季或明年。聯準會主要的使命在於維持就業市場、幣值、物價等穩定，主因美國經濟表現強勁，除了就業市場外，美國個人消費支出物價指數（PCE）、生產者物價指數（PPI）等相關指數並未像先前回落快速，導致聯準會官員頻頻改口，利率可能將維持一段時間。他推估，通膨可能已經偏離先前的高檔許多，因此影響聯準會不太可能在短期內降息。

聯邦優勢策略全球債券組合基金經理人余政民。 聯邦投信／提供

余政民形容，聯準會現階段彷彿「喝咖啡階段」，若股市是經濟櫥窗，過去美國經濟是真的非常好，股市更是屢創新高，而聯準會則在市場上口頭告知不樂見通膨再高，因此站在壓抑景氣的立場，目標使市場熱度降溫。他認為，聯準會的政策是中規中矩，若經濟目標沒有達到，不會想改變策略。

反觀在全球債券上，他分析，這陣子投資方向上比較看重債市。由於股債的商品特性不同，過去幾年股市漲多，債市則較為冷門。回顧約一個月左右的市場變化，股市有點「鈍化」，並非回檔或回跌，而是有「漲不動」的情況。

債券投資屬性是固定收益，較不受市場波動，可在個人資產配置中獲得較穩定的收益。余政民表示，若以長期投資三年循環來看，過去三年股市總是跑贏債市，因此債券配置比例越高，報酬越不佳。

余政民小檔案、操作心法、投資小叮嚀

但若由現在的時點觀察，建議投資人應該把債券拉回配置，部分市場上的股票投資人也認為，未來三年的股市，可能不像現在一樣穩定，此時債券就發揮穩定收息優勢。

另外，至於為何長期投資以「三年」作為單位觀察，余政民說明，以現在來看，推測年底若能順利降息，至少目前在債券投資上保有半年可以領息的時間，也就是接下來的資本利得或是假設在債券價格不波動或債券不違約，投資人持債信心將會更高。

他舉例，經過半年後領投資人的最佳目標利息，無論年化報酬率是5%還是7%，至少這半年可以領利息，再加上年底的降息循環，若明年市場較為降溫，最佳的情況在於緩緩降息之下，債券多頭也可以走得更穩，抱得越久、賺越多，穩穩領息對於資產配置相對股票的波動，是有效益的。

其中，在聯邦優勢策略全球債券組合基金的特色上，能掌握非投資等級債券基金、新興市場債券基金、投資等級債券基金的輪動契機。

投資組合分布、前五大標的、基金績效表現

優勢上，余政民表示，投資團隊會更主動調整部位，並舉例，現階段債券仍在波動，雖然看好利率下降會帶動債券價格上漲，不過降息時程的延長，現在則要加入一些「有收益的債券基金」介入。由於擔心波動度太大，把現金比例調高，可以掌握隨時再加碼的空間，一旦轉折點出現，即可大幅快速加碼。