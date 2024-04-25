海外投等債基金 風光

觀察海外債券投資等級型基金近三年來績效表現，前十強平均皆有10%以上的績效。法人建議，今年上半年維持優先布局高評等債券，若偏好高殖利率的投資人，可分批逢低承接優質投資等級債券部位，並長期持有獲取穩定收益。

新光投信固定收益部協理李淑蓉分析，美國消費動能強勁，就業持續好轉，弱化今年降息的急迫性，預估美債殖利率仍會維持高檔震盪格局，使現階段長期債券殖利率更具投資吸引力，加上近來聯準會官員認為，未來不排除有再次升息的可能，造成市場下調聯準會降息預期，甚至有部分市場人士認為聯準會今年不可能降息，以上情境均有利於投資人長期持有債券獲取穩定收益。

對於聯準會降息預期延後，李淑蓉表示，近期股市處於高檔震盪，投資組合納入債券資產，可穩定波動風險，提高資產投資防禦力，儘管債券近來利差有所收斂，但殖利率仍處於相對偏高的水準，建議債券投資人在美債短期處於震盪階段下，投資稍安勿躁，若偏好高殖利率者，不妨分批逢低承接優質投資等級債券部位，而擁有高殖利率、且高評等兼顧的美國投資級債券標的，也將持續吸引資金加速挹注。

另外，2024年不建議布局財務較脆弱的低評等債券，主要來自相關標的信用投資風險升高。

全球兩大信評機構標普、穆迪分別預估，2024年上半年非投資等級債違約率恐攀升至5%以上。

李淑蓉指出，2024上半年仍維持布局高評等債券資產為優先，或者透過優質全球債券基金投資，可以有效分散集中度風險，並找績效佳，經驗豐富的操作團隊為宜，較能有效掌握2024年全球債券市場投資機會，預估相關投資等級債券基金的績效表現，中長線仍值得期待。

值得注意的是，南非長、短天期債券也入榜。

復華南非幣短期收益基金經理人吳宜潔表示，南非央行近期多次提及調降通膨目標，從3.0至6.0%區間降至3.0%，有助於壓低長期通膨預期、降低長期均衡利率、降低薪資增速、避免財政赤字擴大，此外預估5月舉行的大選可能比預期好，伴隨經濟小幅復甦，期待降低通膨目標政策推出帶來的長線投資利多，可留意相關本地長債投資機會。