機構房貸抵押債 擁三高

美國聯準會（Fed）何時降息，一直是今年市場高度關注的議題。法人認為，美國利率可能在高檔停留的時間更久。投資人在等待降息的過度期，可以布局兼顧收益且較抗波動的債券，例如機構房貸抵押債（MBS），信評與美國公債一樣，但收益更高。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人維克（Paul Varunok）昨（25）日來台指出，多項經濟數據顯示，美國通貨膨脹降速遞緩甚至可能回升，市場對Fed降息的樂觀值正在消退，預估今年7月啟動首次降息，再來則可能在美國總統大選之後，至年底前共降息兩次。

維克認為，由於美國通膨仍高，就業市場也依然強勁，都可能導致通膨降速呈現停滯狀況。預估到年底前，美國10年期公債殖利率最低可能下滑到4.15%，最高則到4.95%，但大多數時間介於4.5%至4.9%之間。

維克分析，現階段各類債市殖利率高於過去十年均值，極具吸引力。在升息終止、靜待降息期間，收益機會依然可期。特別是機構MBS，最大風險是因為提前還款、進而導致該類資產的現金流衍生不確定性。不過，目前美國房貸利率高達7%，提前還款率處在歷史低檔，風險已大幅下滑。

維克表示，機構MBS具三高特質，一是市場規模僅次於美國公債，故流動性高，二是與美國公債相同的高信用評等（AA+）、三是長期收益高於美國公債，機構MBS受各國央行青睞。