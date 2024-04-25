數位支付、雲端企業 迎利多

美國聯準會（Fed）降息時點不定，加上地緣政治的不確定性，都增加投資難度。基金經理人指出，當前的投資環境下，看好擁有寶貴無形資產、資本密集度低、利潤率高及資本回報率優異的優質企業。

台新投信2024年起總代理荷寶基金，荷寶環球消費新趨勢股票基金經理人史彼堅（Richard Speetjens）昨（25）日來台表示，總經及地緣政治的不確定性仍高，此時投資應該注意下檔保護，並且參與結構性成長。

優質企業的業務模式多元且有韌性，資產負債表穩健，在動盪的市場提供下檔保護，更將受惠於消費新趨勢。

史彼堅指出，以荷寶環球消費新趨勢股票基金來說，就有40%布局在數位轉型消費，40%在生活優質消費，20%在中產階層新興消費。

所謂的數位轉型消費，屬於成長型標的，包括數位支付、線上消費、訂閱經濟、雲端運用等。史彼堅表示，消費者加快運用數位科技，推動數位轉型科技，數位科技成為新趨勢。

生活優質消費則屬於防衛型標的，涵蓋新健康生活、個人保健、寵物商機等。史彼堅表示，由於全球消費者日趨重視健康及生活品質，相關企業表現受市場注目，漸成新趨勢。

至於中產階層新興消費，則屬於周期性標的，包括全球奢侈品牌、新興市場龍頭品牌等，受惠於新興市場人口紅利及財富成長，消費力道提升。史彼堅指出，全球中產階層消費者對於奢侈品的需求增加，疫後新興市場龍頭品牌更受矚目。

在荷寶環球消費新趨勢股票基金，最大持股為輝達（5.2%），其次是VISA（5.1%）、亞馬遜（4.5%）。

史彼堅表示，通膨放緩將支持消費者信心及消費市場、持續增長的電商趨勢帶動電子支付、科技七巨頭盈利前景佳等利多匯集下，消費基金將是2024年的投資首選。