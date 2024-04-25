海外股票基金 買氣旺

全球股票第1季表現佳，帶動海外股票基金買氣暢旺，規模也隨之上升。法人指出，從首季上榜的人氣基金分析，並未集中特定產業或類型，顯示出多頭行情時投資人看好不同產業與各市場都有資本利得成長的契機，包括醫療生化、科技等產業型，或美股、日股、越南、印度等，以及全球型、入息型基金，皆獲得投資人青睞。

統計投信發行海外股票基金，至第1季底規模破百億元共七檔，包括元大日本龍頭企業基金462億元、柏瑞特別股息收益基金456億元、中國信託越南機會基金280億元、瀚亞印度基金154億元、PGIM保德信全球醫療生化基金113億元、聯博美國成長入息基金107億元、野村環球基金103億元。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，自去年以來醫療產業最火熱的話題就是減重與糖尿病用藥，帶動龍頭藥廠股價一枝獨秀事實上，全球人口高齡化趨勢所帶來的慢性病醫療費用明顯增加，已經成為醫療產業的另一個藍海市場。

安聯投信表示，面對全球經濟「不著陸」可能性變大，建議聚焦三方向，首重以成長為導向，聚焦在不同主題多重資產、聚焦收益成長、智慧城市等策略；其次，考量降息不急亦不遠，伺機布局優質複合債和短年期公司債，建議配置在美國收益、短年期與多元信用債策略，聚焦收益機會與平衡市場波動；三是掌握結構成長機會，布局AI與台股主題。