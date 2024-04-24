能源非投等債 擁利多

美國3月消費者物價指數（CPI）數據高於市場預期，核心CPI也展現較高黏性，加上地緣政治風險升溫，能源產業有望持續受惠。法人表示，市場延後降息的時程預期，大部分企業恐需經歷較長的高成本壓力，唯能源產業在油價高檔環境下可持續受惠，較其他多數產業營收獲利表現更佳，對能源非投資等級債是一大利多。

根據統計，第1季因OPEC+持續減產，美國對部分產油國制裁與全球地緣衝突不斷，供給不足使油價獲得強大支撐，帶動能源類非投資等級債表現。

非投資等級債投資優勢與展望

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，地緣政治與經濟等多重因素交 錯，OPEC+充分發揮維持油價平衡功能，使油價高檔整理；然而地緣與政治的矛盾持續增溫，預估油價仍有上漲潛力，使能源債受惠機會大幅增加。

由於能源產業前景看好，預期在2024年將有更多的能源產業公司評等有機會獲得升評，較其他產業有更高的升評率；同時，也受惠於經濟狀況好轉，加上油價維持高檔，美國石油與天然氣公司的違約率在2024年將進一步下降至1%以下。

凱基美國非投等債經理人鄭翰紘建議，債券投資維持「中間路線」，選擇中短天期債券，避免在市場對利率政策預期不明朗時造成的利率波動過度影響債券表現。

在利率政策不確定之際，也建議挑選信評偏中間的A級、BBB級投資級債券，以及BB級、B級的非投資等級債，以債息收入作為優先考量。

國泰1-5Y非投等債經理人鍾郁婕表示，須留意非投資級公司債發行人承擔較高利息支出的壓力，須留意CCCs級以下發行人面臨較高的再融資成本，建議信評相對較佳的BB及B級別為較穩健標的；產業方面，則建議避開違約率較高的產業如科技、媒體與汽車產業。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，在非投資等級債市場中，美國企業發行占比最大、市值最大，流動性也最高，可選標的也最多。

建議投資人在聯準會暫停升息，地緣政治風險增溫的情境下，可加碼美國非投資等級債基金，交由專業團隊透過槓鈴投資策略，平衡風險以達攻守兼備效果。