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REITs商品魅力四射

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

在降息預期的推升下，REITs市場自去年底以來出現一波明顯反彈，標普全球房地產指數也順勢上漲，近半年來漲幅達8.2%，帶動相關REITs基金績效跟著加溫，法人建議投資人可伺機布局。

從歷史數據來看，聯準會（Fed）暫停升息後確實能帶動REITs資產買氣回溫，PGIM全球精選不動產證券基金產品經理彭子芸表示，統計2000年以來共有三次聯準會停止升息，而後一年、二年、三年及五年期間，全球不動產證券平均能繳出高達一至五成的漲幅，雖然今年來升息預期持續延後，並無損於目前市場偏向降息的共識，也讓全球不動產證券相關資產再度受到市場矚目。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟數據與通膨數據意外偏強，導致資金觀望退出利率敏感性產業，REITs相較其他產業表現便相對遜色，不過，整體而言，Fed降息雖然延後，但只是延後REITs上漲的時間點，美國經濟佳，各類型商用不動產下半年均將受惠，估計REITs將逐漸反應降息而有所表現，過去投資人多低配REITs，造成評價偏低，目前美國REITs折價幅度約7%，本益比降至16.6倍，深具投資價值，預期下半年開始降息循環後，REITs評價可逐步走揚，吸引資金進駐。

彭子芸認為，看好全球REITs種類日趨多元，包括資料中心、醫療保健、飯店、工業、基礎設施、辦公室、住宅、零售、自助倉儲、林地等，現階段建議聚焦美歐及亞洲市場，透過價值型投資法，分析不動產資產現金流及公司股利的穩定性和成長性，並判斷不動產資產的基本價值、收益和資產增值機會，分散布局降低風險，掌握全球不動產商機。

李文孝補充，就次產業面分析，對醫療、工業、大型商城及資料中心後市看法相對正向。醫療方面，養老社區承租率與租金持續回升，生技廠辦供過於求漸改善，業者資本支出回升將提振需求，評價目前仍偏低。

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