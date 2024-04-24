日股三利多 加碼時機到

2023年日股漲幅領先全球主要股市，亮眼的表現延續至今年，日經225指數與東證指數紛紛創下歷史新高。野村資產管理認為，日本股市多頭行情才剛剛開始，加上長期價值面被低估、薪資上漲帶動內需與經濟回溫，以及公司治理革新等三大利多，仍有極佳的成長潛力，值得加碼布局。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）表示，日本股市的盈餘殖利率自2015年以來長期處於被低估的情形。此外，日本名目GDP已來到長期趨勢線之上，惟與其他各經濟體相比，日本實質GDP回復至2019年（疫情前）水準的幅度偏低，尚不及2.5%，顯示日本經濟仍處於復甦初期階段。

河野光成指出，日本從通縮轉為通膨及薪資的成長，將是2024年帶動日股持續成長的重要關鍵。2024年春鬥結果，大型企業調薪幅度達到5.28%，調整幅度是自1991年以來、近33年來最大的一次。

日本勞動力的短缺也影響薪資調整，企業必須花費更多成本以維持足夠的勞動力，企業獲利能力成為影響薪資調整的最主要因素，這也促成企業合併的潛在機會，有助於提升股東權益。

公司治理的革新仍是引領日股出現結構性轉變的主要因素。東京證交所公布截至2023年底已按要求揭露改善股價淨值比行動的企業名單，藉此激勵其他公司跟進。同時要求在主板上市公司自2025年3月起必須使用英文揭露重要訊息。東證主板已有40%開始揭露東京證交所要求的公司治理相關資訊，股價也有明顯提升。目前仍有許多企業待揭露公司治理細節及提升股價淨值比，預計將持續成為未來日股的另一波上漲動能。

野村投信指出，根據東京證券交所統計，2023年會計年度（2023年4月到2024年3月）外資買超日股金額達7.6兆日圓，創十年最高水準；截至4月5日，外資今年以來累計買超金額已高達3.2兆日圓。3月日銀宣布結束2016年實施至今的負利率，並取消殖利率曲線控制（YCC），利率政策回歸正常化，對日股而言，除了政策不確定性的利空排除，也意謂著正式擺脫通縮環境，是長線利多。