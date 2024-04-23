日本新制助攻 股市吸金

受全球股市動盪影響，日經指數走勢波動度劇烈。法人表示，日本個人儲蓄帳戶（NISA）制度自今年起上路，近期的修正加大日本散戶投資力道，在日股類股快速輪轉下，晶片股持續疲弱，反觀中小型股表現較強勢；由於NISA利多效應才剛開始，預期未來在內外資雙引擎帶動下，有望進一步推升走勢，建議投資人可定期定額布局。

晶片股領跌下，日經指數近一月下跌逾6%。根據Lipper統計截至4月22日， 40檔境內外日本股票基金近一月績效表現，瀚亞投資-日本動力股票、施羅德環球基金-日本優勢，及法巴日本小型股票等三檔基金較為抗跌，績效排名居前三名。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日本NISA制度啟動後，3月股市震盪期間，日本散戶大量進場，不論是交易金額或是成交量都有顯著性的成長，預期當日本當地散戶開始進場後，將會進一步推高海外投資人的信心，並帶動日本股市的活絡。

由於日經指數2023年已漲高，2024年走勢波動會較劇烈，不建議投資人重壓單一產業，因為當賣壓來時較難展現韌性；除此之外，預期在產業類股快速輪動下，部分先前漲多的半導體類股將休息，而中小型股有望迎補漲行情。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，受惠極度寬鬆的貨幣政策搭配擴張性財政政策，輔以日圓貶值以及外部通膨因素，終推動日本通膨回升並步出過去30年的通縮環境，而擺脫通縮困境預期將推動消費者增加消費支出、企業也可望擴大資本支出，將創造投資機會。

此外，日股有其特殊的公司治理改革紅利，東京證交所致力加強改善日本企業過往較差的公司治理，將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來壓力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利、買回庫藏股等股東友善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標，隨公司治理水準有所改善，預期將使先前低度配置日股的資金有回補日股壓力。