印度基金 中長線閃亮

由於美國聯準會降息時程可能延遲，加上印度經濟保持強勁，摩根士丹利等外資預估印度儲備銀行（RBI）今年可能都不會降息。法人表示，由於印度經濟仍呈現高速擴張情勢，且通膨數據在可控範圍內，降息與否對當地經濟影響較不顯著，中長線依舊看好印股表現，建議定期定額介入印度基金。

根據Lipper統計，今年來至4月19日，22檔境內外印度股票基金表現分歧，平均報酬為5.93%，表現較亮眼的前三強包括：群益印度中小、瀚亞印度、野村印度潛力等三檔基金，皆有12%以上的報酬。

境內外印度基金今年來績效前十強

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，全球股市近期動盪之際，受惠於內需市場驅動、地緣政治風險低，搭配選舉行情等三大利多帶動，印度股市表現相對強勢，預估強勢動能將可延至選後。

雖然印度股市短線上漲幅較大，評價面也較其他新興市場高，但目前來看，尚未到最高點；若中長線來看，印度政局的穩定性，以及在亞太區地位愈來愈高，都將持續吸引國際資金流入。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟仍維持再強勁水準，通膨數據亦穩定取得控制，維持降溫走勢，主要受惠於國內燃油價格下降所致，也給予印度央行更多貨幣政策彈性。

隨印度大選行情正啟動，依現階段民調顯示，總理莫迪所屬的NDA聯盟預期將獲勝，而從其競選政策內容來看，包括再生能源、基礎建設、旅遊等皆為重點發展區塊，故在政策題材可望持續發酵下，對於印度後市表現仍正向看待。