多重資產 布局AI黃金十年

3月CPI數據公布後，市場預期的聯準會（Fed）首次降息時間從6月推遲至9月，且全年預期降息僅1至2碼，使市場過熱的氛圍稍稍降溫。投信法人表示，當前環境股債多空不易掌握，投資人不妨運用多重資產收益基金，透過靈活配置，兼顧風險與收益。

當前投資市場波動普遍受三大不確定因素影響，包括通膨、中東地緣政治以及即將迎來的重點財報周。法人分析，近期股票市場的修正，從最主流的AI到手機、PC相關族群都出現賣壓，但仍偏向市場獲利調節，因為基本面仍正向，待市場賣壓結束後就會比較穩定；後續可留意多家大型科技公司的財報將於本周陸續發布，如Google、Microsoft、Amazon、Tesla、Meta Platforms，市場關注焦點依然在AI相關題材。

雖然AI產業鏈已經成形，相關供應鏈推陳出新，如半導體的先進製程、高速運算的使用、電動車的開發與充電椿的設置、遠距醫療和微創手術的設備更新、數位金融的改革與崛起，但在股市高點震盪之際，AI股票波動極大難以穩抱，建議投資人可以透過股債平衡配置，策略性避險，提高投資效率，並搶先布局，把握AI的黃金十年商機。

投資人如單以基金、ETF或個股作資產配置，較難避免追高受傷情形，但如果運用多重資產收益基金，透過多重金融商品的靈活配置，進一步降低同類型資產間相關性，和緩短期波動甚至長期系統性風險衝擊，不僅能夠追求成長、還能控制風險並兼顧收益。

據彭博數據顯示，過去十年來多頭之際，採取股六債四的配置，可以跟上股市成長契機，年均報酬率可達17.6%；處於盤整觀望之時，股債改採各半配置，市場不明之下，依然可保有13.2%的年均報酬率及5%的收益率；若市場動盪不安，則可提高債市部位，改為股四債六的配置，以強化防禦功能，降低波動度。

富蘭克林華美多重資產收益基金，透過多重資產方式，布局AI相關題材股票，雙重平衡配置策略迴避重大風險，同時強化資本利得的空間，且短中長期表現優異，以近三年來看，在同族群共65檔基金之中，位居第二。