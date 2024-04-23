高股息為台灣投資人的心頭好，投信業者因應市場趨勢，讓高股息投資再升級，在新發行基金及ETF參考及追蹤指數採用SmartBeta投資型提升戰力，以本周將募集的三檔新兵為例，其對應的指數績效表現在短期內多優於傳統的台灣高股息指數。

所謂Smart Beta投資型，臺灣指數公司表示，與市值投資型類似，惟Smart Beta指數為以不同報酬驅動因子，例如規模、價值、動能、低波動等為指數成分股篩選或加權條件之指數，近年來深獲市場青睞與關注。

SmartBeta投資型指數概況

三檔以台股高股息為主軸的新基金／ETF現正募集中，包括主動式操作的復華台灣科技高股息基金，兩檔ETF分別為野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946），皆有參考及追蹤指數，都採臺灣指數公司編撰的SmartBeta投資型，名稱分別是臺灣精英科技股息、趨勢動能高股息、科技高息成長指數，納入動能、股利指標及外資認同度等因子，兼顧成長及股息收益機會。

根據臺灣指數公司、CMoney統計，臺灣精英科技股息指數和臺灣趨勢動能高股息指數在大盤3月21日站上2萬點大關以來，表現比傳統納入全產業的台灣高股息指數抗跌。

投信法人表示，因應新高行情類股輪動快速，建議布局配置可採主動加被動的配置，透過經理人主動靈活選股、被動式的Smart Beta因子篩選，全面掌握台股各類題材及息收機會。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，除了參考指標指數選出的成分股，因為主動式操作空間彈性較大，在高股息股票布局可避開股息被上漲股價稀釋之標的，同時主動挖掘產業轉機黑馬股，並機動實現資本利得，以提高配息級別的配息率，相對較被動式投資更能因應大盤及市況變動。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，鑒於全球AI發展趨勢不可擋，台灣科技企業在其中扮演關鍵角色，包括IC設計、晶圓代工、電子代工等，成長性與獲利表現可期，當中也不乏配息能力好的企業，建議投資人不妨透過訴求精選優質科技高息股的台股科技高息ETF來參與布局。