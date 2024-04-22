外資大賣超 亞股失血

中東局勢不穩，市場避險情緒升溫，外資上周對亞股全數賣超。台股遭賣超58.6億美元最多，今年來的資金流向由正轉負；第二大賣超市場為印度，遭賣超12.7億美元，再來是南韓的5.7億美元。亞股上周普遍收黑，以越南跌7.9%最凶，其次是台股的5.8%、泰國的4.6%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓137.6億美元最多，接著是印尼的9.3億美元；賣超則以泰國的19.5億美元最重，再來是台股的17.2億美元。今年以來，新興亞股仍以台股漲8.2%最強，再來是馬來西亞的7.1%、越南的5.3%，但泰國跌4.6%最弱。

外資對台股由買轉賣。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，上周晶圓龍頭大廠法說後，台股出現失望性賣壓，加上外部地緣政治等因素干擾，使指數跌破短天期均線並尋求季線支撐，短線較易呈現低檔震盪走勢。近期宜觀察中東地緣政治風險發展及美股財報表現，特別是科技七雄。

就台股產業面來看，安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）帶動結構性成長動能、半導體整體狀況好轉趨勢仍在，矽智財（IP）、特殊應用IC（ASIC）長線成長能見度仍佳。投資人可持續留意雲端伺服器、車用電子與先進製程等成長趨勢，以及綠能、儲能與重電等傳產股的機會。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度通貨膨脹持續降溫，已低於央行4%的目標，因此貨幣政策有更多操作空間。此外，印度2月工業生產年成長率上升至5.7%，產業貸款及房地產銷售、推案量也在走升軌道上，景氣處於全面上升階段。整體而言，印度經濟可望持續熱絡，有利於股市整理後再創新高。