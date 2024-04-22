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股債混搭 Q2穩穩賺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
摩根資產管理第2季展望
摩根資產管理第2季展望

今年以來強漲的股市開始面臨挑戰。摩根資產管理展望第2季指出，目前全球經濟增長分布不均，且美國通膨也出現僵固現象，對投資人來說現階段有點進退兩難，當前可採取高品質債券搭配高股息股票的方式，渡過傳統上震盪較大的第2季。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，美國3月通膨數據超過市場預期，市場對聯準會的降息時程表也再度順延，即便美國的非農就業數據目前還是不錯、失業率也維持在3.9%，但平均時薪漲幅卻已回落到4.5%，核心通膨也未出現顯著下降，這就代表聯準會需要更多時間去蒐集相關數據，才能決定今年貨幣政策的方向。

在此情境下，許長泰表示，投資就要回到企業本身，去看企業的體質與獲利是否能將其優勢反映在價格上。尤其第2季又是傳統配股配息的旺季，從這個面向出發，就會凸顯高品質債券與高股息股票的優勢。正因為聯準會延後降息預期，所以高品質的美國公債與企業債仍是布局的重心，需要提醒投資人的是，在這時候布局這類資產，著眼的是未來長期的孳息收益，而非基於降息預期所帶來的價格反彈。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，除了高品質的固定收益資產以外，亞洲股票、特別是日本、台灣與韓國的股票也有投資機會，因為這些市場主要的製造出口皆為電子零組件，而相較於其他非科技的製造，科技製造的周期自去年第4季以來已明顯轉佳，這會讓台灣或韓國受惠。市場預估日本企業獲利可望再次轉佳，2024全年的EPS也比三個月前的預估增加近11%，顯示在科技出口帶動下，台灣、韓國與日本股市第2季都各有機會。

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