近期全球股市受到地緣政治、通膨數據影響美國聯準會降息的預期出現落差，以及漲多後的修正整理等因素，多區陷入震盪整理格局，陸股則是逆勢上揚，上證指數上周總計上漲1.5%，也帶動相關基金績效，海外股票型基金近一周前十強全數由陸股基金包辦。

根據CMoney統計，海外股票型基金近一周績效前十強依序為：PGIM保德信中國中小、聯博中國A股、PGIM保德信中國品牌、滙豐中國A股匯聚、兆豐中國A、柏瑞中國A股量化精選、安聯中國策略、元大新中國、摩根中國A股、台新中國政策趨勢，截至18日止，單周漲幅介於3.6%至2%之間。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，近期陸股反彈主要反映大陸首季經濟成長優於市場預期，且當前市場對於房地產已形成「短期不易顯著回升」的共識，因此2024年較不易出現市場預期差，不僅帶動陸股回神，部分有政策紅利加持的板塊彈升幅度更鮮明。

另外，張玉佩指出，大陸央行加強干預外匯市場，對於人民幣匯率7.37有堅守訴求，人民幣匯率升值上限取決於美國聯準會何時降息，因此今年下半年存在較大的升值空間，預計第2季可望開始反映。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄也表示，中長線而言，隨人行降準與結構性降息後，5年期LPR調降，「寬貨幣」逐步落地，有利激勵投資氣氛。操作上關注三條主線：一、科技創新：AI領域仍是今年確定的產業趨勢，關注相關的計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域；二、消費復甦：食品飲料、家電、出行、餐飲等；三、低風險高股息：公用事業、能源、交運等。