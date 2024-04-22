摩根美國系列基金七年囊括11座大獎 掌握牛長熊短特性才是投資王道

2024美國總統大選倒數計時，雖然美股在第1季的表現為過去七年來最佳，但自從邁入第2季以後，市場震盪已明顯增加，再加上聯準會對於降息也展現保留態度，也使得美國公債殖利率來到2023年12月以來的新高。摩根資產管理表示，無論是聯準會還是美國總統大選，高度的不確定性都是今年市場上的變數，但變數愈多，愈顯得投資大型市場在投資組合中的必要性，人仍可把美國資產當成今年重要的配置部位。

摩根資產管理表示，由於當前美國的經濟數據強勁程度超乎預期，使得市場對提早降息的期待頻落空；但對投資人來說，市場訊息終究只是投資上的雜音，並不會影響美國市場長期的投資機會。因為根據歷史經驗顯示，美國企業的獲利能力大多是領先群倫，這才是支撐美國市場長期展現「牛長熊短」特質的主因。因此，對投資人來說想要追求美國增長潛力，最重要的只有二件事，第一是善選投資工具；第二是對美國進行長期投資。

摩根資產管理表示，在全球投資範圍內，無論是美國股票還是美國債券投資，都應該是投資人的核心配置。摩根旗下的基金豐富多元，其中，摩根美國系列基金，包括股票和債券基金，都是近幾年來國內各大基金獎的常勝軍。

摩根基金－美國企業成長基金與摩根基金－美國科技基金，幾乎是近六年來各大基金獎的得獎常客，而除了這兩檔基金以外，例如，摩根基金－美國基金與摩根投資基金－美國智選基金，也開始在這兩年的Smart智富台灣基金獎上嶄露頭角。再者，聚焦在美國質優非投資等級債券的摩根投資基金－環球非投資等級債券基金早在2019年的Smart智富台灣基金獎上取得殊榮，可見無論股票還是債券，摩根旗下的美國系列相關基金，已經愈來愈受到各家基金評鑑機構的肯定，而且光是這五檔基金，就讓摩根在近七年來帶回11座大獎。