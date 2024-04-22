台股基金 長線買點到

台股19日盤中重挫逾千點，終跌大跌774點，創下單日最大跌點。法人表示，非經濟面因素造成下跌，後續有機會出現V型反轉，後續可密切觀察買進加碼時點，建議投資人選擇專業經理人選股策略佳、波動相對低的台股基金，掌握投資契機。

群益投信表示，統計2000年來大盤單日大跌600點以上共五次，觀察台股後一周、後一月、後一季、後半年平均表現分別為0.01%、4.98%、1.41%、4.26%，正報酬機會都超過六成。現階段台股大盤雖然震盪，但後市卻不悲觀，歷史經驗來看，過去大跌後續表現都趨穩，值得中長線布局，不過，個股大跌大漲波動大，分散風險的最佳投資方式就是波動相對低的台股基金或是有息利雙收契機的台股科技ETF。

台股一般型基金績效

展望台股後市，群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，AI、半導體復甦、訂單回補庫存等效益將使基本面仍有支撐，景氣燈號維持綠燈，新ETF募集也會有資金動能，但以色列伊朗戰爭不確定性仍高，台股可等待長線買點，族群挑選以短期雜音較少的為主。

日盛投信台股投資研究團隊表示，近期美股進入財報季，重量級個股表現攸關美股及台股後市表現。然而中長線而言，台股基本面仍穩健，2023年為企業獲利谷底、2024年回升的狀況確立，預計2025年後進入復甦循環，因此本波拉回修正反倒應視為分批布局、建立長期部位的好時機。

日盛投信台股投資研究團隊指出，根據半導體龍頭18日法說會釋出公司2024年AI將成長超過一倍，占營收比重11.13%，2028年將占整體營收比重超過20%。由於AI族群仍是2024~2025年企業獲利成長關鍵，獲利成長將成為股價下檔保護，第2季起會有更多AI族群進入實質獲利成長階段，美GPU大廠刻意分散供應鏈，後市將為更多台灣廠商帶來商機。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，就基本面觀察，預估今年台股整體企業獲利仍有兩位數成長，加以AI發展將推升生產力提升，同時相關應用須整合先進封裝以及高效能記憶體，看好相關半導體設備需求商機，近期市場回檔修正，建議可逢低分批布局，或是透過聚焦成長電子的台股基金掌握投資機會。