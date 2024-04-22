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大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

全球市場觀測站／新興美元主權債 看俏

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球金融市場震盪走低，主因企業財報不如預期、聯準會態度轉鷹以及中東緊張局勢升溫的影響，主要股市均回檔整理，陸股表現相對突出；債市方面，美國10年期公債一度站上4.6%，但已自高檔回落。

上周美股高檔震盪後轉為回檔修正，中東局勢升溫，上周五以色列針對伊朗先前的無人機攻擊發射飛彈反擊，使得國際油價大漲、股市大幅下跌。野村投信表示，除地緣政治因素，科技股企業財報也拖累市場表現，晶片設備製造大廠ASML第1季獲利較前一季銳減40%，新訂單和銷售也低於預估，台積電法說會下修獲利展望，均影響投資信心，加上美國通膨降溫不如預期，聯準會態度轉變，位於高檔的股市出現回檔並不讓人意外。短期內由於中東局勢尚未穩定，企業財報也仍在陸續發布中，在觀望氣氛較濃厚、籌碼面較凌亂下，股市應以震盪整理走勢為主。

債市方面，受到美國公債殖利率上揚影響，投資級公司債與非投資級債券均為回檔走勢，相較之下，新興、邊境市場債券與亞債表現堅挺。野村投信指出，目前市場普遍預估聯準會首度降息時間將由6月延後至9月，聯準會態度亦轉鷹，由於目前美國經濟數據仍強韌，勞動市場表現良好，預估聯準會將等到通膨有明確趨緩跡象後，才會考慮降息。

美債殖利率雖近期波動加劇，且降息時程將延後，但降息只是遲到而不是不到，且現階段公司債、新興債殖利率皆在相對高檔，有不錯的債息收益。根據經驗，降息前六個月債券已受惠降息預期悄然上漲，降息後六個月仍有上漲空間，其中新興債與投資級債皆表現優異，在正式降息前進場，可參與到最大的降息利多。歷經2022年修正，新興市場各類型債券價格多數已大幅低於過去十年均值，即便去年回穩反彈，新興美元主權債折價幅度仍最深，未來上漲潛力最大。

經濟數據方面，本周可留意美國3月耐久財訂單以及第1季GDP，此外，持續進行的財報季則可關注微軟與Alphabet的獲利表現與展望。

美國公債 聯準會 降息

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