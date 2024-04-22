債券多元布局 添勝算

美國通貨膨脹數據持續高於預期，加上就業數據仍強勁，美國聯準會（Fed）短期內降息的可能性大幅降低。法人認為，今年債市仍將隨著Fed預期降息時間不確定而震盪，因此，在債券組合中，最好多元分散布局，不要重押單一債券。

Fed短期內降息無望，上周美國股債市齊跌。美國公債賣壓沉重，美國10年期公債殖利率急升到4.6%以上。

美國政府將會在5月標售公債3,000多億元，投資人擔心買氣疲弱將持續衝擊市場。

債券投資建議

施羅德債券投資團隊表示，觀察美國勞動市場數據，美國經濟過熱風險降低。

整體來看，經濟溫和放緩是最有可能的情境，未來經濟前景預期能成功軟著陸。

與其猜測主要央行降息次數及幅度，不如多元布局債券，以因應市場波動，勝過時時緊盯市場變化。

施羅德預期歐洲央行（ECB）將比Fed早降息，降幅也會更大，因此持續正向看待歐元區投資級債。

另外，相較於美國投資等級債，美國證券化資產存續期間較低、收益率較高、承擔的利率風險較低，也是看多的標的。

不過，美國投資級和非投資級債評價面都已偏貴，因此較不看好。

聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）建議投資人採取全球配置、納入多元債券的策略，在掌握收益的同時達到分散風險的功能。例如證券化資產就有值得投資的收益機會，可擇優布局。

以信用風險轉移債券（CRTs）來說，受惠於美國成屋庫存吃緊、房價漲勢凌厲。

狄斯坦費也看好新興市場債市目前的企業體質仍佳，企業財務槓桿相對美國企業更穩健。

尤其是新興市場公司債券，可望參與新興市場行情，但不會像新興市場主權債易受地緣政治風險干擾。

富達國際則認為，由於市場仍然存在成長與政策的不確定性，因此資產的配置上，建議採取全方位收益策略。在固定收益方面，建議以美元優質債券做為主要核心，來獲取具吸引力的收益率。