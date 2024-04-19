法人：科技基金Q2逢低進場

科技產業淡季常出現五窮六絕說法，近日又遭逢地緣政治及市場解讀台積電（2330）釋出產業偏空訊息，台股出現重挫而跌破2萬點，科技股也拉回修正。不過，投資專家先前已預測第2季存在拉回修正壓力，但下半年會逐步回升，因此，第2季逢科技股拉回，反而是承接的好時機，但科技產業變化大，投資人以科技基金為投資標的較佳。

第一金投信投資長曾志峰指出，目前市場對於台股評價有偏高疑慮，也使得自去(2023)年11月台股連續衝高後，暫時可能陷入第1季財報的高標檢視期。市場觀察，財報是否能同步反應股價表現的正向趨勢，若有不符合預期，立即為股價帶來較大的修正壓力。

近一年台股科技基金績效前十名 圖／經濟日報提供

不過，觀察各族群的獲利預估，曾志峰強調，全球AI科技持續創新研發，同時終端應用落地繁花盛開，研判科技股在修正後，仍可望續演上攻行情，引導台股後市表現。

市場預估，今年台灣科技股的獲利年增率可達23.4%，相較非科技族群的17.7%、以及台股整體的22.5%，表現更為優異，且台灣景氣對策信號持續呈現綠燈，都反應景氣熱度高，製造業與出口持續見好轉趨勢，挹注台股修正後的回揚動能。

今年3月台股首次突破2萬點，投資人逢高獲利了結，全市場台股基金淨流出81.33億，但單月成長幅度最大的統一奔騰基金，受惠資金流入和淨值雙成長，3月規模增加5.8%至163.5億。統一投信台股團隊表示，中東地緣政治衝突推動外資流出台股，加上美國最新通膨數據高於預期，市場對美國聯準會（Fed）今年降息的預期時程持續延後且幅度下修，使台股短線高檔震盪，甚至拉回。但下半年美股企業獲利轉正，有機會帶動今年獲利成長預估達到雙位數，使台股中長線仍看多，短線整理後仍有行情可期。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，AI相關應用可望帶動半導體產值成長，半導體庫存已降到合理區間，客戶重啟投片，晶圓代工廠的出貨片數再度回升，產能利用率可望逐季上升，預期需等到2024下半年可望回到較高水準。

AI已成為雲端業者強化競爭力最重要的投資，預估全球前七大雲端業者2024年AI相關的資本支出將占其總資本支出21%，相對於2023年的13%，將可看到AI資本支出大幅度躍升。

2024年隨著LLM training與企業AI應用需求的帶動下，AI伺服器的增長動能將維持強勁。此外，無線通訊往5G／6G技術邁進，以及未來自駕系統將搭載更多車用光達（LiDAR）的趨勢下， 預期將有更多新的市場應用，未來成長動能強勁。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預期4月中旬以後，美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望，可望釋出樂觀訊息，台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，輪動擴散，盤勢轉趨健康。

另一方面，台股ETF市值已經是主動基金的3倍，重量級ETF在5至6月將進入調整持股階段，屆時盤面又將轉趨投機與熱絡，配合歷史經驗Fed最後一次升息後，到第一次降息前，股市上漲機率高，因此，即使台股加權近期漲多後震盪難免，但後市盤勢仍正向看待，可利用短線大跌逢低布局。