快訊

今天各地短暫雨 午後山區注意雨勢 下周兩波鋒面接力

REITs三利多 後市看俏

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

市場反覆臆測美國降息時機，不如花時間尋找進可攻退可守的防禦型產品。資產管理業者表示，人工智慧（AI）帶動的資料中心、疫後復甦帶動的旅館需求、長照需求帶旺高齡住宅等三大力量持續增強，有利REITs商品後市，投資人可留意。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒指出，今年REITs市場各產業表現分歧，以受惠AI主題的資料中心漲勢領先，漲幅12.7%最大，主要受惠於國際大型雲端供應商對今年資本支出的展望年增幅達26%，相較先前的18%更提高，讓資料中心能直接受惠於AI對數據量的提升，據統計，2023年在北美的承租資料中心耗電量已突破過往紀錄。

除資料中心外，林芷麒表示，疫情過後全球旅遊業蓬勃發展，不論歐洲或亞洲的機場成長性皆遙遙領先，以西班牙機場為主的Aena集團為例，2023年旅客主要來自西班牙與歐洲地區，占比超過80%，不僅旅客數回升到疫情前水準，每旅次貢獻收益也高於疫情前水準，其中以機場起降收入與免稅店分潤為業績最大貢獻，帶動相關REITs表現突出。

高齡住房擁創紀錄入住率、租金增長及支出緩解，龍頭企業平均入住率今年第1季成長2.4%，預計2024年公司淨營業收益總額將增加6.25%以上，持續保有成長趨勢。在強勁業績支撐下，預計2024年平均入住率有望年增2.5%，營運基本面可望支撐長照REITs後市表現。

根據美系券商預計，房地產行業最新財報每股收益有望增長3%，健全的資產負債表將繼續幫助REITs應對聯準會降息過程中面對的經濟不確定性。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，高齡住房入住率回升，預計全年租金增長將可維持。

延伸閱讀

烏克蘭稱襲擊克里米亞俄羅斯機場 摧毀大批軍事裝備

遊泰國搭機回台做錯1事 荷包失血18700元…網酸「這是常識」

六年首見獲准募集 REITs新利一號未募資成功

搶搭降息循環投資列車！聯邦美國優選投資等級債券基金5月6日募集

相關新聞

施羅德日本小型 有潛利

施羅德環球基金系列－日本小型公司近一月小漲1.0%，施羅德日股投資團隊表示，日股今年來的上漲由包括出口商在內的大型景氣循...

REITs三利多 後市看俏

市場反覆臆測美國降息時機，不如花時間尋找進可攻退可守的防禦型產品。資產管理業者表示，人工智慧（AI）帶動的資料中心、疫後...

境外基金規模創新高

根據境外基金觀測站統計，至3月底，國人持有境外基金金額年增14.1%至4.08兆元新台幣，創下歷史新高，3月淨流入金額為...

數位經濟 投資新顯學

美國經濟前景不確定，科技股在高檔震盪。法人認為，儘管總體經濟情勢短期存在一定程度的波動，但科技產業受惠於顛覆性技術不斷出...

ESG概念標的 相對抗跌

富達投信17日發布2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查顯示，86.5%受訪者表示生活受氣候變遷影響，96.8%認同...

錢進印度 卡位選舉行情

印度5月將進行總理大選，加上印度經濟數據持續回升，外資挹注，中長期來看都具投資優勢，相關基金績效在海外基金中表現亮眼。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。