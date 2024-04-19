REITs三利多 後市看俏

市場反覆臆測美國降息時機，不如花時間尋找進可攻退可守的防禦型產品。資產管理業者表示，人工智慧（AI）帶動的資料中心、疫後復甦帶動的旅館需求、長照需求帶旺高齡住宅等三大力量持續增強，有利REITs商品後市，投資人可留意。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒指出，今年REITs市場各產業表現分歧，以受惠AI主題的資料中心漲勢領先，漲幅12.7%最大，主要受惠於國際大型雲端供應商對今年資本支出的展望年增幅達26%，相較先前的18%更提高，讓資料中心能直接受惠於AI對數據量的提升，據統計，2023年在北美的承租資料中心耗電量已突破過往紀錄。

除資料中心外，林芷麒表示，疫情過後全球旅遊業蓬勃發展，不論歐洲或亞洲的機場成長性皆遙遙領先，以西班牙機場為主的Aena集團為例，2023年旅客主要來自西班牙與歐洲地區，占比超過80%，不僅旅客數回升到疫情前水準，每旅次貢獻收益也高於疫情前水準，其中以機場起降收入與免稅店分潤為業績最大貢獻，帶動相關REITs表現突出。

高齡住房擁創紀錄入住率、租金增長及支出緩解，龍頭企業平均入住率今年第1季成長2.4%，預計2024年公司淨營業收益總額將增加6.25%以上，持續保有成長趨勢。在強勁業績支撐下，預計2024年平均入住率有望年增2.5%，營運基本面可望支撐長照REITs後市表現。

根據美系券商預計，房地產行業最新財報每股收益有望增長3%，健全的資產負債表將繼續幫助REITs應對聯準會降息過程中面對的經濟不確定性。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，高齡住房入住率回升，預計全年租金增長將可維持。