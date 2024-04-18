ESG概念標的 相對抗跌

富達投信17日發布2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查顯示，86.5%受訪者表示生活受氣候變遷影響，96.8%認同維持生物多樣性是重要議題，77.3%願意選擇能解決氣候問題的投資商品，且高收入族群意願更高。

富達國際亞洲盡責治理主管王芳表示，樂見台灣民眾對永續議題高度認知和行動力。

透過投資來實踐及支持永續，是創造多雙贏的好選擇。富達研究顯示，在市場下跌時，以疫情期間為例，富達ESG評級較佳標的相對抗跌，ESG評級較高的股票報酬也優於評級較低的股票。MSCI ESG評等則顯示，2013年以來高評等企業表現優於低評等企業。

此調查樣本為居住台灣地區25至54歲民眾共1,200名，性別、年齡、地區配額依照比例分配，其中含高收入族群（年收入新台幣125萬元以上）120份，調查期間為今年2月6日至23日。

調查顯示，86.5%受訪者認同氣候變遷對生活產生影響，且前三大影響分別為氣溫上升（82.5%）、未知病毒傳染病風險增加（65.8%）、自然環境破壞或汙染（62.7%）。

96.8%受訪者意識到維持生物多樣性是重要議題，最害怕生物多樣性喪失導致未知病毒產生與傳染病風險增加（67.6%），其次為糧食減少（63.1%）及原物料價格上漲（59%）。

調查也顯示，68.4%民眾同意生物多樣性問題主要是政府與企業的責任，認為企業可採取的首要行動為內部能源轉型（64.3%）和確保上下游合作廠商符合環境永續原則（61.8%），其次為支持或投資對自然永續有益的項目（57.8%）。

不僅對政府和企業有期許，受訪民眾也認為自己不能缺席。62.3%拒絕消費破壞環境及生態之企業的產品。在投資報酬率相同下，77.3%願意選擇投資能解決氣候問題的商品，且高收入群體（81%）意願更高。