數位經濟 投資新顯學

美國經濟前景不確定，科技股在高檔震盪。法人認為，儘管總體經濟情勢短期存在一定程度的波動，但科技產業受惠於顛覆性技術不斷出現。例如，在人工智慧（AI）熱潮推升之下，數位經濟的主題已全面改變消費行為，可望成為未來投資主軸。

安盛投資管理股票及多元資產投資主管拉戈（Stephane Lago）表示，科技股去年來大漲，反映出科技產業獲利呈指數級成長。今年科技業仍有多項利多，包括由人口結構變化及先進科技支持長期成長潛力、全球電子商務滲透率仍偏低等，預期未來數年將加速成長。

拉戈以安盛數位經濟基金為例，以4D來布局數位經濟的發展主軸。4D分別為發現產品（Discovery）、購買決定（Decision）、產品配送（Delivery）及數據分析（Data）。

所謂發現產品，拉戈指出，包括消費者如何搜索和發現產品及服務，企業如何吸引新客戶等，涵蓋搜尋引擎及社群媒體。

購買決定則代表人們傾向於從手機及應用程式上購買商品，涵蓋產業為電子商務公司、入口網站及行動應用程式等。

拉戈表示，產品配送包括兩個面向，也就是安全且快速的線上支付，以及更有效率的配送，涵蓋金融科技、線上支付、網路安全及不動產（倉儲）等，其中網路安全更被視為經濟衰退時最不可能削減支出的領域。