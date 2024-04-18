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錢進印度 卡位選舉行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
法人表示，現階段正是卡位印度選舉行情的好時機。 圖／聯合報系資料照片
法人表示，現階段正是卡位印度選舉行情的好時機。 圖／聯合報系資料照片

印度5月將進行總理大選，加上印度經濟數據持續回升，外資挹注，中長期來看都具投資優勢，相關基金績效在海外基金中表現亮眼。法人表示，現階段正是卡位印度選舉行情的好時機。

統計至4月17日，投信發行的新台幣計價海外基金近一月績效，以群益印度中小基金8.66%表現居冠，其次包括安聯全球油礦金趨勢、富蘭克林華美中國A股、群益大印度、德銀遠東DWS全球原物料能源、野村印度潛力、台新印度都有5%以上的好表現；整體來看，印度基金表現最佳。

投信發行海外基金近一月績效
投信發行海外基金近一月績效

群益投信統計，印度從1989年開始以來歷經七次總理大選，統計大選後一個月、三個月都有11%以上漲幅，若以印度中小指數來看，選後一個月更高達21.2%，顯示印度選舉行情是帶動股市向上的重要驅動力。

人氣高漲的現任總理莫迪極有可能再度連任，而他也有望帶領印度進入政策收割期，開啟下一個黃金十年。

回顧過去三屆印度國會大選，印度指數在選舉前後三個月表現亮眼，其中又以中小型股的漲幅更佳。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，目前印度民眾對於現階段的經濟發展是相當滿意的，股市投資氣氛更趨正向，有利延續多頭走勢。

金融市場停止升息最受惠的是新興市場，而印度是新興市場中政策相對穩健，經濟成長最具潛力。此外，全球金融環境已逐漸趨向寬鬆，有利整體股市表現，印度總經、企業基本面仍強勁，預期中小型股在樂觀情緒驅動下仍將表現更佳。

ICICI保誠資產管理表示，印度總體經濟情勢依舊強勁，施政預算也鞏固政府促進健康經濟的承諾，不過也要留意目前股票估值並不便宜，建議既有投資人繼續持有，因長期經濟發展故事仍完整；對想增加部位的投資人應靈活調整投資組合。

上外，現階段持續看好印度的汽車、水泥及電信產業，也建議將消費必需品、金融、保險等較具估值吸引力的產業納入投資組合。未來則持續關注總理大選前夕、全球央行行動帶來的影響，預料若執政黨若可連任，股市續漲動能有望延續至選後。

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