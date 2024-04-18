美非投資級債 買點浮現

今年以來美國債市遭遇利率風險，公債與投資級債承壓，非投資級債相對穩健，市場氛圍支撐風險資產價格反彈，而非投資等級債券企業的基本面也明顯好轉，法人建議，可伺機布局相關基金。

目前非投資等級債市違約率僅2.53%、低於長期均值水準3.53%，顯示財務基本面仍屬健全，促使利差隨之收斂，並相當程度吸收公債利率彈升風險。

ICE各類債券指數比較

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，目前市場對於聯準會的預期仍在調整中，債市因而趨於震盪，但目前普遍共識是下半年將展開降息動作，對非投資等級債為長多，目前多數非投資等級債券價格在大幅修正後，逢低買點浮現。

現階段非投資等級債市場殖利率來到歷史上高水準，非常具有吸引力，高殖利率足以補償風險損失，是很好的進場點位。

此外，目前違約率尚未拉升，但債券價格已經被過度拋售，建議逢低布局基本面佳的公司債。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，過往資料顯示第4季是淡季，但觀察美國非投資等級企業公布的第4季財報來看，19個產業中有12個較去年同期正成長，財報表現相當優異，其中科技業不論季或年皆顯示債務正縮減，表現亮眼。

另外，美國利率登頂預期使今年資金明顯進駐債券型基金，參與較高的債市收益契機，今年降息契機，債市大舉吸金，非投等債也受惠。

而科技產業前景亮眼，在2024年財報表現可望延續去年第4季優於整體企業表現，同時非投等債違約風險處於歷史低位，而科技非投等債相對其他信用債券的高殖利率，利差收斂趨勢可望延續，可留意非投資級債的進場機會。

李怡慧補充，市場關注美國總統候選人川普的保護主義政策對中國貿易和德國汽車行業影響最大。

由於聯準會結束升息，再融資活動活躍，且2025年和2026年到期的債券利率低於3%，但市場上的再融資水平高達6%至7%之間，預計換券後債券的票息收益增加。

操作上可採取同發行人舊券換新券的方式，使基金收益率提升，在債券選擇上，首選公司依時程執行債券買回、商業模式穩健的發行人。