日股有撐 定期定額買

東京證交所治理改革有成，上市公司加大股票回購規模，股利發放也逐年上升，外資買超日股的累計金額不斷擴大。法人表示，日本企業改革提升獲利能力，日股中長線力道有撐，投資人可採取分批加碼策略或定期定額方式布局日股基金。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，市場預估日本企業的獲利可望自第2季起再次轉佳，2024全年的EPS也比三個月前的預估增加，來到近11%。因為日本發放股息或改善營運結構，股東權益回報佳；日本股市可望延續去年以來企業治理改善； 外資自2015年調節日股達7.5年，去年2月轉為買超趨勢未變，外資第1季買超金額最多仍在日本，雖上調本益比至15至16倍，但日本漲勢未結束。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，根據日本財務省公布的統計資料，2024年截至4月5日外資累計買超金額擴大至3.22兆日圓，超越近十年的任一單年度紀錄。截至2023年底，日本上市企業（不包括金融業）帳上現金仍然高達約106兆日圓，處於歷史新高水準，預期未來仍將透過庫藏股買回，積極回饋股東，可望有效提升股東權益（ROE）與股價淨值比（PB），在政策催化下，目前東證主板已有40%開始揭露東京證交所要求的公司治理相關資訊，股價也有明顯提升。

張繼文分析，東京證交所今年初公布截至2023年底已按要求揭露改善股價淨值比（P／B ratio）行動的企業名單，也被市場稱為「榮辱榜」，更計畫未來每月定期更新該企業名單；同時也再頒布新的規定，要求在主板上市公司自2025年3月起必須使用英文揭露重要信息，反映日股轉骨底蘊，顯示東證改革的正面效應。

根據國際專業機構預估，到2025年在東證主要市場掛牌的日本企業，平均PBR將達1.8倍，明顯高於目前1.5倍。