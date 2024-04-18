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聯邦推出美投等債基金

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

聯邦投信推出美國優選投資等級債券基金，將在5月6日募集，每單位發行價新台幣10元或美元10元。該基金投資美國、聚焦投資等級債、精選百大企業，三者環環相扣優化投資風險，降低地緣政治風險同時帶來穩健收益。

針對目前聯準會（Fed）的最新動態，聯邦投資研究團隊分析，近期美國總經數據顯示，美國的經濟仍維持強勁，也愈來愈往軟著陸的方向發展，尤其IMF上修今年美國的GDP至2.7，而在聯準會主席鮑爾在最新的會議中，提及通膨尚未在預期內具有明確性下降，因此市場解讀，降息時間可能再延後。

聯邦投資研究團隊說明，若將時間拉長至兩到三年來看，美國通膨在2022年已經觸頂，現在是處於慢慢下降的趨勢。然而，若以價格波動度考量，短期通膨指標可能略有波動，也是在可接受的範圍內，不過以擁抱高息收的角度上，現在的時機反而為投資人提供更漂亮的進場機會與成本。

另外，投資等級債具備信用利差的收益，在利率高原期時，利率風險持續波動，但利息也相對於高於公債，故投資人布局投資等級債時，會有利差報酬及擁有利率風險收益機會。除非遇到急速降息讓風險上升，否則在漸進式降息趨勢下，信用利差都不會明顯放大。

聯邦美國優選投資等級債券基金投資於美國，聚焦美國前百大市值的企業，無須憂慮地緣政治風險，又能帶來穩健收益。另外，主動式操作搭配增益策略，可以調整投資組合的存續期間，有效降低利率波動風險。

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