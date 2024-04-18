氣候變遷商品 長線配置

下周一（22日）是第54屆世界地球日，主題是「多一塑不如少一塑（Planet vs. Plastics」）。迎接世界地球日到來，資產管理業者建議，投資人可趁機檢視投資組合中是否已做好「減碳減塑」準備，將全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的長期配置，先卡位低碳商機。

本屆世界地球日主題「多一塑不如少一塑」目的是積極倡導2040年全球塑膠產量減少60％，為下一代打造一個零塑膠未來，當天「聯合國全球塑膠條約」國際談判委員會第四次會議也將在加拿大首都渥太華舉行，目標在今年底前要通過「聯合國全球塑膠條約」。

麥肯錫顧問公司預估2030年前，含永續包裝、永續時尚及消費性電子在內的消費業淨零轉型商機達8,500億至1.2兆美元，若加計運輸、建築等共11大領域淨零轉型商機將逾12兆美元。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆（Craig Cameron）表示，多國政府已禁止或限制使用一次性塑膠製品的範圍，藉由改變民眾的生活習慣開始從源頭減塑，企業營運則須從塑膠處理和循環再利用著手，包括在供應鏈和製程中減少塑膠使用、透過精簡包裝和增加環保材質、或是改用可分解的材料替代，提供消費者於永續消費的新選擇。

著眼於未來數年的淨零轉型商機龐大，相關投資機不再只限於檯面上看到的再生能源或電動車等單一產業，有愈來愈多基金經理人將焦點放在兩大企業，一是能夠提供氣候變遷解決方案藉此獲得競爭優勢，另一是處於轉型期的企業，包括新興解決方案和轉型推動者，例如提供氣候變遷解決方案公司所需的周邊服務或產品。

富蘭克林證券投顧表示，近期受到美國通膨頑強、聯準會降息預期遞延、地緣政治緊張情勢升溫等不確定性影響，今年來漲高的股市出現震盪。儘管不確定性因素多，但部會改變全球經濟必須持續朝2050年淨零排放目標邁進趨勢，投資人可將氣候變遷相關議題投資列入投資組合中。