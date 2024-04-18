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錢進投資級債 降低波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，通貨膨脹降溫缺乏進展。債券基金經理人指出，美國通膨黏滯性高，Fed可能要到美國總統大選後才會開始降息。因此，固定收益投資宜提高防禦部位，並透過投資等級債來降低波動風險。

美國尚渤（Thornburg）投資投資研究總監暨基金經理人克林傑霍夫（Jeffrey Klingelhofer）昨（17）日來台指出，自2023年第4季Fed風向轉變以來，美國股票及債券市值大幅增加13兆美元之多，相當於2023年美國所有消費者支出的70%。財富大幅成長，成為消費的利多因素之一。

不過，克林傑霍夫提醒，雖然美國失業率保持低檔，但消費者難以跟上通膨，實質個人可支配所得成長率落後疫情前。通膨雖已從9%大幅降低到3%多，但要再大幅降低的挑戰極大。車貸、房貸及學貸全都增加，除了房價又開始上揚外，能源價格也蠢蠢欲動，都限制了Fed未來降息空間。

克林傑霍夫更認為，Fed今年只會降息一次，很可能在美國總統大選之後，幅度為1碼（即0.25個百分點）。雖然市場樂觀預期今年沒有衰退風險，但克林傑霍夫指出，依歷史經驗，1958年以來，在Fed首次升息後，平均十季之後會出現經濟衰退。這次升息循環始於2022年第1季，這意味經濟仍有步入衰退的風險。克林傑霍夫表示，他的基金聚焦美國高信評企業債及公債，所有標的買進時必須是投資等級，最少65%為A級或以上。

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