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新興債基金 衝出佳績

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
今年來全球股債市震盪，統計海外債券投資等級型基金今年來前十強，統統是新興市場債券類型。 （美聯社）
今年來全球股債市震盪，統計海外債券投資等級型基金今年來前十強，統統是新興市場債券類型。 （美聯社）

今年來全球股債市震盪，統計海外債券投資等級型基金今年來前十強，統統是新興市場債券類型，平均績效達7%、8%，雖不及台股大盤表現，不過在基本面與評價面支持下，表現相對其他主要債券資產出色。

街口六年到期新興市場債券基金經理人陳育萱分析，儘管今年以來美國通膨放緩過程顛簸，市場推遲降息時間點與減少降息次數，新興市場債券價格因而受美國利率上彈而重新訂價；不過今年以來全球經濟成長穩健且大宗商品價格上漲，皆有利新興市場債券表現。

海外債券投資級基金今年來前十強
海外債券投資級基金今年來前十強

展望未來，近期受美聯準會官員談話表態延緩降息，使得美國公債殖利率上彈，在全球經濟展現韌性下，建議可於美國公債殖利率上彈時分批布局新興市場債。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，全球與亞洲經濟動能逐步回穩，專業投資者有機會從中尋求超額報酬，例如可聚焦亞洲債市中評價低估且品質無虞標的，從中找尋超額報酬機會。

投資者除了加強信用研究，也要注重風險控管，區域布局注重多元配置，澳洲與印尼均是當前看好的主要國家；為降低利率風險，目前投資組合存續期間也降至2.5年以下，也對今年績效帶來助益。

橡樹資本管理公司聯合創始人霍華德·馬克斯（Howard Marks）曾說，當人們的厭惡反應超出合理程度，不受青睞資產往往容易被低估。這正是過去幾年亞洲債券資產寫照，當市場因中國大陸房地產對亞洲債市失去信心的同時，往往會忽略資產本質已出現巨大改變。

過去三年中國大陸在亞洲債券指數中比重大幅縮水，且指數將日本、澳洲與紐西蘭等成熟國家納入，不僅使得投資範疇更廣，信用評等也進一步提升。

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