台股平衡基金 抗震力強

台股在波段漲幅已大，以及受到中東戰事再起、聯準會（Fed）降息時間再延後等衝擊，近期大幅震盪，但台股平衡型基金發揮進可攻退可守的效益，近一周同類型平均小跌3.3%，跌幅小於加權指數的4.3%；且近半年績效前十強台股平衡型基金不論三個月、半年或一年全面繳出正報酬。

再就長線來看，台股平衡型基金近二年平均報酬24.4%，大勝加權指數的報酬17%，以近三年報酬而言，台股平衡型基金平均報酬25.3%，也大勝加權指數的報酬15.9%。

展望台股後市，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台灣經濟持續受惠AI與高階晶片需求帶動出口，中國大陸經濟在政策刺激及開放下，企業獲利也開始回升，2024是全球選舉年，為控制地緣政治風險，預期美中關係有和緩發展契機。

劉宇衡進一步指出，依歷史經驗，美國近40年來六次快速升息後進入降息循環，股市上漲機會居多，顯示在升息告一段落後，利率對市場影響程度降低，企業及經濟基本面將對股市給予更重要的影響。整體來看，美債殖利率開始下降，有利台灣市場資金動能，台股後市仍有高點機會。但基於短線震盪加大，操作建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長的個股，看好族群包括半導體、IC設計、AI概念等供應鏈。