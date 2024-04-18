美日股市 經理人青睞

4月美銀美林經理人調查報告出爐，近八成經理人認為全球經濟不會衰退，且不少人認為經濟將轉強而非放緩，因此持續加碼股票，看好美股、日股；對於降息預期，超過七成經理人認為聯準會今年將降息二次以上。

4月美銀美林經理人調查是在5~11日進行，對管理7,190億美元資產的260位經理人調查。結果顯示，本月經理人的股票配置由28%加碼持續上升至34%加碼，對美股及科技股仍有9%及23%的加碼，對日股則持續看好，從2%攀升至23%加碼，對銀行股也從4%提高至5%。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療、科技與工業。

最可能影響市場表現的尾端風險

就風險面看，高通膨仍為經理人本月最關注的尾端風險，地緣政治惡化居次，而經理人認為會觸發風險規避情緒的主要催化劑為失業率達4.5%，殖利率站上4.5%之上及油價超過每桶100美元；就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，其次為放空陸股與做多日股。

據國際貨幣基金16日預估，今、明年全球經濟成長率預估均為3.2%，高於3.1%的原估值，全球通膨預估將從去年的6.8%放緩至5.9%、明年再降至4.5%，顯示全球經濟仍處穩健增長及通膨緩降的軌道上。

富蘭克林證券投顧認為，近期受到美國通膨頑強、遞延聯準會降息預期及中東緊張情勢升溫等不確定性影響，全球金融市場波動再起；隨著美國10年期公債殖利率16日再度攀逾4.6%，債券市場的收益機會擴大，接下來仍須留意通膨降速是否達到聯準會官員能安心的程度，與其費心猜測聯準會降息時點，核心配置建議透過靈活調整的美國平衡型及複合債券型基金，透過經理團隊主動調配，掌握收益機會。

股市方面，建議採取分批加碼及大額定期定額策略，布局科技、生技、印度、日本股市、全球氣候變遷或基礎建設產業 。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，2023年生成式AI成為市場主流，且科技股具有高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表，其風險調整後報酬在當前也相當具吸引力，同時具備進攻與防守能力。

債市方面，永豐投信表示，雖然從聯準會官員最新談話研判，降息時機恐將延後，不過多數聯準官員認為今年終將會降息；因此，債券仍具有投資吸引力，短期價格回落之下，反而提供投資人債市相對佳的價格布局機會。