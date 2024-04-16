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富坦精選收益基金 績優

經濟日報／ 蔡靜紋
環球債基金表現
環球債基金表現

債市今年來表現不如預期，根據理柏資訊統計，截至12日，境外環球債券基金中，具有保本能力且波動度較低的前五檔基金，過去一年新台幣報酬率普遍接近高個位數，其中富蘭克林坦伯頓精選收益基金兩年報酬率近13%居於領先。美國經濟超出預期強勁且通膨下降到末段有些降不下來，導致債市今年來表現不如預期。美國甫公布3月消費者物價指數由上月3.2%升至3.5%；核心通膨維持於3.8%，均高於預期。截至15日，芝商所FedWatch數據顯示聯準會首次降息時點延至9月，年內僅會降息二次，美國十年期公債殖利率重新回到4.6%以上水準。

3月來台為投資人進行說明會的富坦精選收益基金經理人班傑明．克萊爾表示，美國經濟強勁，通膨率要降至2%目標的難度增加，團隊預期聯準會首次降息時點應該是在9月。且聯準會在通膨達標前，降息可能會緩慢且輕度，這將使公債殖利率維持在偏高檔區，因此基金採取平均五年多到期的中天期持債的中性利率曝險策略。克萊爾強調，愈長天期的債券債格對利率敏感度越高，債券價格波動愈大。

若基金投資組合太側重於長天期債，易導致淨值波動變大，況且存續期間只是基金創造超額報酬的來源之一，其他還有債券挑選、持債類別配置，對績效貢獻同樣重要。再者，採取中天期持債策略，亦可保留後續市場若有過度反應時的調整空間。法人計算，由聯準會1989年來五次貨幣政策調整經驗，美國綜合債指數自停止升息日後24個月報酬率平均為19.69%，自停止升息到降息首日平均歷時八個月，這段期間債市平均上漲8.94%，顯示債市行情於降息前即可啟動。儘管這波聯準會停止升息後，債市隨投資人對降息時程的預期調整而起伏，然朝向降息的趨勢明朗，投資人宜把握降息前債市震盪時的進場機會。過去五次聯準會降息時期，美國史坦普500指數於前兩次期間上漲、但最近三次期間下跌，反觀複合債指數卻是五次均上漲，顯示聯準會降息並不全然是股市的利多，高品質複合債應可再扮演平衡股票於高檔震盪的利器。

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